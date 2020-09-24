對沖人生｜香港不自由 操盤是冷血（錢志健）

政治、金融以及經濟，其實一環扣一環。未來3個月，市場會好癲，政局也難料。香港變了要跟黨走，否則可能被抄家，不得不「同流合污」。金融制度，相對講求制度約束，理論上十分嚴謹，不會一時大改變，香港僅餘所剩下的，相信是金融制度。不久的將來，相信税制也「難逃一劫」，這也是常識。除非香港有「置於死地而後生」的改變，現在只是一天一天地蠶食。這當然，和政權有關；人民生活不自由，很難活得開心。

離開香港與否，每人際遇不同。香港的情形令人不安，由一個法治社會，走向極權。現在香港出現了政治難民，強權壓下，你出去抗爭，強權用槍指向你。就算是生意佬的底線，離不開新聞自由及資訊自由。資訊封鎖，香港不再安全。大部份人不會用彭博或路透社的資訊頻道「當飯食」，更多人需要心靈雞湯，一念天堂，一念地獄。

操盤手是冷血的，也應該十分理智。讓我在結束前，分享一下實戰與及心戰：

每年最後3個月，特別重要，關鍵性的90天，勝敗論英雄。 聖誕節期間，可能是佔了一年銷售額的一半或以上。 武漢肺炎下，股市的大升軌來自超低息貸款驅使。 不要輕視波幅帶給大家的潛在風險。波幅控制不好，可以令你滅頂。 45歲前，你如果有穩定收入，投資上應該可以考慮進取些少。完全不能接受風險的，做個平凡人也無傷大雅。 永遠保持一顆謙卑的心，積極面對每一天。 金融以外的世界，絕對可以更廣更闊。從永恆的國度，再看現今的處境，你所擔心的，其實微不足道。 沒有健全的法治，甚至走向人治，辛苦賺來的錢，也未必能保得住。 超低稅率可能畫上句號，大家要有心理準備。 從豐衣足食，到一無所有，或者一無所缺，很多時取於心態。

上面只是「隨口噏」要注意的10點，很多是一手的江湖經驗，沒有對與錯，大家要謹記，攻心為上。很多時的投資決定，成敗得失來自心態：所以心態便是境界。有朋友有sizable的戶口，6星期內慘遭滅頂，輸在心態。一個人的快樂與否，理應不是從戶口有多少錢，總資產值有多大所影響。

最後，如果香港沒有言論及資訊自由，係時候離開。筆者沒有「冧巴」給大家，止蝕時超級冷多少人問，滙豐是否買得過？這也很難說，視乎劇情的發展，滙豐在中美博弈下，兩面不是人，股價是25年新低，祝大家好運！

對沖人生

錢志健, 資深對沖基金經理

Email: mdehedgecenter@gmail.com

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