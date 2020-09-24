疫情樓市｜逸新179呎減至365萬沽 SSD鬆綁貨賺幅收窄至不足20%

疫情仍未受控，部份剛過三年額外印花稅（SSD）綑綁期業主，即沽貨減磅。其中，近年納米盤新盤之一旺角逸新，市場再錄SSD成交，賺幅收窄。

香港置業曾家輝表示，基隆街逸新低層D室，向西南，望樓景，採開放式間隔，實用面積179方呎，業主原以400萬元放盤，近期獲外區首置客接洽，減價35萬元，以約365萬元成交，實用呎價約20,391元。首置客因應該廈位置方便，鄰近港鐵太子站，睇樓一次決定入市。

資料顯示，原業主於2017年8月以約308.8萬元購入單位，是次轉售，帳面賺約56.2萬元，升值約18.2%。同類低層179方呎單位，上月一個D室單位，以398萬元沽出，較三年前一手偩292.1萬元購入，仍賺36%或105.9萬元,，踏入本月，同類單位賺幅沽出升幅收窄至不足20%。

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！