名創優品赴美上市籌8億 騰訊有份 被嘲為「山寨版無印」

被形容為「山寨版無印良品」的名創優品（MINISO），去年社會事件成為示威者目標，不過仍無損其上市大計。最新昨日向美國證券交易委員會遞交招股書，擬於紐交所上市，集資1億美元（約7.8億港元），代碼為MNSO。高盛及美銀證券為今次承銷商。名創優品擬將集資資金用於投資門店網絡、倉庫及物流系統、信息技術系統及一般公司用途。

根據招股文件，名創優品為「同股不同權」股權結構，每股B股有3票投票權。集團創辦人、主席兼行政總裁葉國富持股比例爲80.8%；2018年9月，名創優品宣佈與騰訊（700）和高瓴資本簽署合共10億元的戰略投資協議，現分別各持5.4%股份。

截至今年6月底，名創優品門店數目達4,222家，其中2,533家位於中國大陸，其餘1,689家在海外。全年虧損收窄至2.6億元（人民幣，下同），去年同期為2.94億元。期內收入按年跌4.4%，至89.8億元，毛利升8%至27.3億元，毛利率上升3.7個百分點，至30.4%。2019全年網電商平台成交總金額（GMV）為190億元。

與無印、Uniqlo、Daiso品牌相似

名創優品自2013年於內地火速冒起，但其貨品及商標與日本品牌無印良品、Uniqlo、大創（Daiso）相似，一直被指「抄襲」和「山寨」，並在中港兩地多次捲入侵權爭議。名創優品標籤曾稱「100%日本品質」，但被人質疑全部都是中國製造。

香港、台灣及星加坡董事總經理黃樹豐2018年時受訪就事件回應，稱「舖頭都開咗，咁究竟係真定假呢？我地無去反駁、去講依件事」，又指不少商場及業主都接受及支持公司品牌，願意與公司合作。他更反指全球也有「他們的翻版」，包括名為「尚優凡品（MiniGood）」、「優宿優品（UPUPSO）」等，部分更在公司鄰近開店。

他稱公司設計團隊來自日本，故簡約、自然等元素亦相類似，至於生產地，他則指有九成貨品均是「中國製」，其餘則來自日韓等地，當中以食物等居多。

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