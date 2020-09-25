樓價指數｜中原城市領先指數連跌4周 中原：快將尋底成功

疫情雖然緩和，但反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）連跌４周，最新報176.59點，按周跌0.10%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，指數雖然按周再度回落，但跌幅持續收窄，相信樓價快將尋底成功。

黃良昇指，CCL近4次分別按周跌1.21%、0.72%、0.62%及0.10%，樓價跌幅持續收窄，兼且兩大指數同樣連續四周企穩177點水平附近，相信快將尋底成功。隨著第三波疫情進入尾聲，二手交投持續轉旺，展望中秋前後將重拾升軌。

港島CCL_Mass報185.81點，按周升3.03%，升幅為四十五周最大，連跌兩周後觸底反彈。九龍CCL_Mass報172.97點，按周跌1.73%，連跌兩周共2.65%，繼續尋底。新界東CCL_Mass 報189.51點，按周跌1.04%。新界西CCL_Mass報165.41點，按周跌0.02%。

新界東及新界西指數連升兩周後正常回軟，分別企穩190點及165點，未有重返四周前低位，相信已成功尋底。港島指數早前急跌兩周後，今周升幅顯著，加快尋底過程。九龍指數連跌兩周，繼續找尋自己底位。四區樓價先後尋底，由新界兩區開始，再由港九市區接力，相信整體樓價即將完成尋底，中秋前後有望重拾升軌，將於10月下旬公布的指數開始反映。

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