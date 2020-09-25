恒大疑爆煲｜灣仔恒大中心守衛森嚴 特派軍裝守門口

昨日流出一份「爆煲」文件的恒大集團(3333)，不小心披露負債高達8,355億元，涉及的風險更可能影響社會穩定，最終率先刊登的網站其後因違反《網絡安全法》，文件被迫下架。本報記者日內途徑中國恒大於本港灣仔的中國恒大中心總部大樓，附近鮮有人煙，卻是有軍裝警員把守。

下午三時左右，本報記者經過灣仔恆大中心總部，發現人流甚少，未見有西裝友出入，大堂內有三名保安站崗駐守，在門外更有一名白衫男子四處張望，記者稍為步近已經立即被注意到，隨即有軍裝警員到場。軍裝警員到場後，即在恒大門外巡邏。至於恆大中心後門，就發現擺放警察雪糕筒及封鎖線。期間白衣男子發現記者拍攝軍裝警員，即站立警員旁，似為刻意阻擋鏡頭。

灣仔中國恒大中心位處告士打道38號及謝斐道25號，前身為美國萬通大廈，旁邊為香港警察總部大樓。原本大樓地下大堂為旗下樓盤售樓處，過去其旗下新盤於此開售，恒大.珺瓏灣的示範單位亦曾設於此。不過記者至現場，地產代理及睇樓客可謂無影無蹤。

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