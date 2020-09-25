晚間通告｜楊惠妍續增持碧桂園●蔡允革辭任光大控股主席等多職

●建業新生活（9983）公佈，其附屬擬斥1,698萬元人幣收購濟源市眾幫環境保潔公司的51%股權，料提高集團物業管理服務的質素及營運效率，並帶來協同效應。

●新世界（017）主席鄭家純有份的豐盛服務（331）公佈全年業績，截至今年6月底止，純利3.1億元，按年微升0.7%；每股盈利為0.68元，與去年同期持平；派末期息14.4仙。

期內收入按年跌10%，至48.8億元。主要收入來源的機電工程及環境服務全年收入30.9億元，按年跌17.4%。

●碧桂園（2007）大股東兼聯席主席楊惠妍繼續出手增持股份。披露權益顯示，楊惠妍本周二（22日）在場內以每股平均價9.4967元買入824.7萬股碧桂園，涉資7831.9萬元。增持後後，楊惠妍持股增加0.03個百分點至57.35%。

●光大控股（165）公佈，蔡允革因工作調整已辭任董事會主席及執行董事，並已終止出任執行委員會主席以及董事會下屬提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會成員。現任執行董事兼集團首席執行官趙威已獲委任為董事會主席，以及由執行委員會成員調任為該委員會主席。上述變動即日起生效。

●浙江滬杭甬（576）擬根據基礎設施投資信託先導計劃，分拆杭徽公司杭徽高速公路道路收費權於上交所上市，浙江滬杭甬目前擁有約88.7%權益。

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