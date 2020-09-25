中資平保海嘯價28元撈滙豐 持股超美資基金BlackRock成最大股東

平保（2318）旗下平安資產管理（Ping An Asset Management Co., Ltd.）未放棄滙豐（005），於最風雨飄搖之際出手。聯交所權益披露顯示，平保本月23日以平均價每股28.2859元增持1,080萬股，斥資逾3.05億元，持股比例由原先的7.95%，躍升至8%，觸發上市規則披露要求，超越美國基金貝萊德（BlackRock）成為單一最大股東，後者最新持綠紀錄為7.14%。

平保現時為滙豐第二大股東，曾解釋「純粹是財務投資」，看中滙豐股息政策穩定而且可觀，適合險資投資，而且雙方合作超過20年，有深入了解。惟滙豐今年煞停派息後，平保僅表示「留意到有關消息並會持續跟進情況」。

平保對上一次公開增持股權披露，要數2018年11月1日時以每股65.11元掃入537.56萬股，持股因超過1個百分點整數而觸發披露要求，當時披露持股為7.01%。

兩段時間平保共增持2.36億股份，接近1個百分點，惟當中交易紀綠根據上市規則毋須披露。粗略估算，兩個時間點間，滙豐平均價為55.1元，平保一共斥資130億元增持。

本報就事件向平保發言人查詢，發言人重申投資滙豐屬於長期的財務性投資。滙豐今日跌1.3％，報28.2元。平保跌0.1%，報80.35元。

分析：國家向市場發出訊號

宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒對平保增持滙豐不感意外。他指，滙豐目前市賬率偏低，而平保一向採取長期投資的策略，只會「愈低愈買」。加上，平保或對滙豐重組感到信心，才會增持。雖然獲大股東支持，予滙豐散戶有希望，但林嘉麒認為股價仍未見底，「滙豐始終有結構性問題，未來仍視乎派息、重組，及傳被列入中國黑名單的後續發展。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，平保增持除了因為滙豐平外，亦可理解為國家向市場發信號，以澄清早前被中國列入黑名單的謠言，料可正常在內地經營業務，相信可穩定市場信心。

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