【本報訊】中資財團早年積極來港囤地發展，其中屯門掃管笏更變「中國城」，多間中資大舉插旗。隨着區內項目已屆現樓，部份陸續入伙，市場湧現逾百租盤，當中「中資盤」上源佔約五成，入場月租僅約1.1萬元。而中國恒大（3333）於區內發展的恒大．珺瓏灣，涉近2,000伙，惟發展商巨債困擾未除，市場擔心落成進度。

屯門掃管笏一帶早於2013年已先後有七幅地皮推出市場，合共可提供超過7,000伙單位，當中中資盤佔近六成，涉約4,100個單位。

時至今日，區內多個新盤陸續落成並開始入伙，不少買家亦推出單位於市場招租；有代理指出，市場目前約有163個相關放租盤，標準戶型月租介乎1.1萬元至5.3萬元不等，呎租約為25元至39元；部份洋房月租則由4.5萬元、呎租34元起跳。

滿名山32伙 呎租最貴39元

內房萬科置業（香港）2015年以逾38億元，投得區內一幅住宅地皮，成交價創當時區內地價新高；發展商隨後打造成住宅項目「上源」。

項目新近已屆現樓，並陸續入伙，代理消息指出，屋苑目前有近83個單位放租，佔區內整體租盤量達五成，業主意向月租介乎1.1萬元至2萬元；入場租盤為一房戶，每月叫租約1.1萬元。

事實上，掃管笏區內仍有不少本地發展商盤源待租，其中嘉里（683） 旗下屯門滿名山去年首季起已陸續入伙，不過據代理透露，該盤目前仍有32個租盤招租，冠絕區內「本地薑」新盤；月租由最平一房戶的1.1萬元，至最貴四房單位的5.3萬元，呎租介乎25元至39元。

至於由永泰（369）發展的The Carmel於今年初開始入伙，租盤量較緊絀；代理指出，屋苑目前僅有約四個單位待租，入場一房戶租盤月租索價近1.55萬元，較「中資盤」上源同類入場單位僅叫租1.1萬元，高出約四成。

另一方面，內地網站昨日流傳一份有關內房龍頭之一中國恒大、請求省政府准回A股上市的報告，指若是次重組未能如期完成，公司現金流或因而斷裂。

中國恒大昨晚發表聲明指出，相關文件和截圖是憑空捏造、純屬誹謗。

市場憂珺瓏灣落成進度

翻查資料，中國恒大2018年初透過「買殼」方式，斥近66億元、搶高買入價逾八成，向恒地（012）購入管翠路一幅佔地逾26萬方呎地皮，銳意進軍本港住宅市場。

上述項目分兩期發展，成為恒大．珺瓏灣，涉及1,982個住宅單位，屬區內最重貨量項目。其中恒大．珺瓏灣第一期預計關鍵日期為明年5月，目前中國恒大巨債困擾未除，市場擔心落成進度。