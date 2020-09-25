中國褐皮書：內陸經濟差

【本報訊】受疫情拖累，全球經濟持續受壓，總部位於紐約的研究機構中國褐皮書國際（CBB），發表季度報告《中國褐色書》（China Beige Book）指，第三季度中國經濟反彈仍然不均衡，只有較富裕的沿海地區及主要城市表現向好，正從疫情中恢復過來，經濟表現良好，但較貧窮的內陸地區則陷入衰退，與未顯現衰退的官方數據有所不同。

中國褐皮書首席經濟學家Derek Scissors表示，大型公司和沿海三大地區的公司發展正在加速，但大多數地區的公司復蘇勢頭卻弱得多。據褐皮書季度報告，觀察北京、上海和廣東附近地區大公司，反映出官方數據所示的經濟增長，但內陸則處於衰退中，產值和國內訂定單均出現下降。

該報告與官方製造業反彈數據脗合，自第一季度下跌後，製造業4月份開始有所改善，零售業亦見好轉；惟服務業企業第三季收入僅「略微」較前一季好。

貧富地區分化明顯

信貸方面，中國貧富地區分化亦明顯。在廣東、上海及北京一帶，超過30%公司獲得資金，是其他地區的兩到三倍。不過，第三季未見預期中的信貸需求報復式爆發，不論國有、私營企業及所有規模級別的企業，每個關鍵部門的貸款均告下降。影子銀行期間一落千丈，或因需求不足和中小型企業缺乏信心。

該報告於8月13日至9月12日期間，透過3,304次訪談，以及採訪160名銀行信貸員及分支機構經理而完成。