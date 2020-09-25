封殺TikTok│字節跳動：130名高層為共產黨員 從未與中國政府分享用戶數據

彭博報道指，TikTok母公司字節跳動澳洲及新西蘭總經理Lee Hunter表示，集團有130名高層人員為中國共產黨黨員，但相關的政治聯繫不會影響澳洲用戶的數據安全。

澳洲上月裁定短片分享平台抖音海外版TikTok不會構成嚴重的國家安全問題，但議會仍舉行聽證會，並要求TikTok作證。Lee Hunter以信件形式作證，信中透露集團有130名高層人員為中國共產黨黨員，但認為政治因素並不會影響澳洲用戶的數據安全，與共產黨的連繫亦不會構成憂慮。

該信亦指，澳洲用戶的數據是儲存在位於美國及新加坡的伺服器，強調集團對網絡安全及數據採用有十分嚴格的管控，而公司亦未曾將澳洲用戶的數據與中國政府分享，亦無應中國政府要求審查澳洲用戶的內容。

TikTok很可能今年底前會再被召回作證。

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