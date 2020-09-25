恒大疑爆煲｜摩通：市場反應過大 料投資者同意延期上市 維持恒大「增持」評級

昨日網傳一份由恒大（3333）向廣東省政府發出的文件，請求當局協助回A上市，雖然公司及後發聲明指文件憑空捏造，但其境內債價格及股價均受消息影響而暴跌。摩通發報告指，市場對消息反應過大，料恒大最終可與投資者達成協議，推遲上市期限。

摩通相信，倘恒大重組上市期限需要再延期，亦可與投資者達成協議將期限再度推遲，其中料國企戰略投資者山東高速及其他投資者，會因應利益及與恒大的關係而同意延期。而《彭博》早前報道倘恒大未能預期上市，另一名戰略投資者蘇寧電器將要求償還200億元人幣投資，該行認為由於蘇寧正努力償還自身債務，此舉是符合預期。

另外，摩通又指，如果政府一方面積極推動發展商去槓桿，一方面又阻止他們股本融資是相當令人諷刺，故認為恒大在向政府提交文件前，已事先做好溝通，並歡迎當局提出的任何援助。

該行預計，公司有利因素包括地方政府透過信貸及土地資源支持恒大生產汽車；下行風險包括房地產銷售下滑及監管問題。綜合上述因素，及市場過度反應，該行認為恒大目前估值較以前更吸引，維持「增持」評級。

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