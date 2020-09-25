美股王道｜Sell Put 儲貨要堅持（王弼）

本欄多次推介，叫讀者有紀律地累積的黃金類別資產，本周顯著回落，黃金ETF GLD由上周約185美元，調整到周三收市的174美元，下跌6%；一如預期，金礦股ETF GDX的跌幅會有槓桿效應，因此跌幅逾10%，不過對比三月低位計，GDX於16美元見底，現報37.7美元，升幅仍有135%，同期金價升幅僅27%，GDX的跌幅不算多。不過GDX跌破自7月起39-44美元的波動區間，兼且美匯呈強，目前不宜急於博反彈。

不過讀者必須記著，這幾個月黃金大升，理由只有一個，就是聯儲局無限QE，可見的將來，甚至從人類文明開始計，政府債台高築時，一定是用印鈔解決問題，聯儲局不會例外。全球政府已踏上印鈔還債的不歸路，所以黃金在調整一段時間後，仍然會反覆向上，GDX亦會水漲船高。本欄仍然建議長期投資黃金的投資者，以平均成本法繼續有紀律地累積黃金資產。

至於美股走勢，科技股估值過高，仍然是令美股受壓的估值因素，不過本欄一值期待的行業換碼仍未發生，目前情況是科技股和傳統價值型股份一同下跌。但王弼認為有些信念是需要堅持的，我們必須要問自己，雖然武漢肺炎疫情令人多用了網購，零售商被疫情和亞馬遜打殘，但許多必需品的需求其實沒有萎縮，一些工業股的生意基本上沒有受太大影響，甚至因為需求殷切有權加價，我拿在香港上市的玖龍紙業（2689）做例子，這股份因市場氣氛影響，三月時曾跌至6元低位，當時股息率達5厘。其實多了網購有利紙盒銷售，玖紙沒理由被沽售，但市場氣氛不好，又不屬科網股，玖紙也無奈跟著市場大跌。不過近日放榜，業績亮麗，甚至有能力加派息，周三曾見11.12元，比三月低位升了85%。我認為美股一些高息資產，例如本欄早前推介的XLE，股息達7.4%，完全沒反應經濟復蘇，股價被嚴重低估，有耐性的讀者，建議堅持以Sell Put的方式儲貨。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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