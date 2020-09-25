螞蟻上市｜市傳擬10月底掛牌 戰配基金1小時賣出102億

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團即將招股，市傳集團希望最快下周二（29日）通過上市聆訊，並國慶假期後路演及招股，擬10月底掛牌。

據內媒報道，5隻參與戰略配售其新股的創新未來基金，剛開賣就遭瘋搶，2分鍾賣出10億元，1小時賣出102億元，創下公募基金紀錄。據此前招股文件顯示，易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐五間基金公司與戰略投資者認股協議。

另外，在上海的外灘大會開幕，螞蟻集團董事長井賢棟致辭時提到，新金融的架構是數碼時代的分佈式思想，未來以雲計算、分佈式資料庫和區塊鏈爲代表的「雲庫鏈」，會成爲支撐新金融的核心技術，螞蟻從2014提出網絡推進器計劃，至今支付寶已經與超過2,000間金融機構達成深度合作。

螞蟻集團計劃A+H上市共集資350億美元（約2,730億港元），中、港集資各佔一半，即本港IPO將集資175億美元(約1,365億港元)，為本港有史以來最大型新股。但螞蟻集團同時打破常規，罕有地不會尋求基石投資者的參與，反映集團極有信心。

支付寶披露的最新數據顯示，自從8月12日澳門率先向珠海遊客開放近一個半月以來，包括支付寶澳門、內地支付寶以及AlipayHK在內的數字消費交易筆數大幅增加八成，其交易金額的升幅達1.35倍。

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