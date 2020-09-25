微信女早預告｜偉源洗倉式暴瀉94% 此前2個月炒高1.5倍

再有細價股股價暴瀉，偉源（1343）午後僅5分鐘由4元水平，急瀉9成至0.4元，最新報0.23元，跌足94.26%，成交8,080萬元。該股股價表現與「微信女」騙案有相似地方，股份自7月起徘徊1.5元水平，後逐步炒高4元水平，並於高位大成交派貨。

偉源為一間位於新加坡的承建商，並專門提供土木工程公用事業工程已逾28年。

早前壹傳媒（282）股價大幅波動，警方高調拘捕15人，指他們涉及透過WhatsApp群組操控壹傳媒股價，被控以「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」，事件引起金融界譁然，惟一直未見跟進「微信女」騙案。

另一方面，證監會昨日推出facebook官方專頁，並提醒公眾注意，指越來越多騙徒利用社交媒體平台詐騙投資者。該會透露現，正調查的操縱市場個案中， 這些騙局約佔20%。

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