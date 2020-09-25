康城13期收35意向書　料下周招標

【本報訊】發展逾十年的將軍澳日出康城，終推出最後第13期項目。項目昨截止收意向書，是次港鐵（066）提早兩小時至12時正截止；港鐵指自本月18日起已收35份意向書，為康城項目最多。港鐵物業總監鄧智輝預計下周開始招標工作，並於10月尾截標。

鄧智輝補充，項目單位數量多、平均面積非特別大，較傾向上車盤單位，因此受市場歡迎；預計下周招標，10月底截標，補地價金額則視市場情況，但指近期新盤銷情理想，市場剛性需求大。

最後項目 吸引四大發展商

日出康城13期項目吸引市場關注，四大發展商長實（1113）、新地（016）、恒地（012）及新世界（017）都有入標，會德豐及南豐等亦有遞交意向書；並吸引不少內房發展商如碧桂園（2007）、中海外（688）及龍湖地產（960）等。

龍湖香港項目銷售總監黃少鴻指，13期為康城最後一個項目，加上區內配套逐漸完善，看好前景；價錢走勢則仍要待詳細標書，若投得項目將為集團首個港鐵項目。

完成康城13期招標工作後，日出康城商場第二階段11月初開放，令商場總開放面積達25萬方呎；目前商場已租出面積佔80%，料緊接於聖誕前夕推出第三階段，即餘下娛樂設施包括溜冰場及戲院等。鄧智輝指，未來數月將推出黃竹坑五及六期項目，分別涉1,000及800伙。東涌變電站地段改劃及將軍澳百勝角通風大樓改劃，仍在向城規會申請中。