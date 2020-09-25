李華華Online│保良局「義賣」水晶口罩 一盒50塊承惠2,800元

依家口罩供應回穩，大家唔使再周圍撲口罩之餘，對口罩的外觀要求愈來愈多，甚至將口罩「升呢」成為fashion item。本港土產口罩「愛的家FAMILY MASK」，為慶祝保良局成立142周年，推出堪稱全城最閃兼最貴嘅水晶口罩，一盒承惠2,800元，扣除成本後所有收益將撥捐保良局以支持社區關愛扶弱工作。

生產商話，今次同保良局合作，限量推出300盒慈善禮盒，善長每捐款$2,800將獲贈一盒。呢款水晶口罩係即棄款，一盒裡面包括50個叫作「希望之星」、印有星星圖案的紫色口罩，生產商話寓意人生有希望，另外附上共1,440粒施華洛世奇水晶及製作工具，大家可以將自行創作喜愛的款式，如果貼滿晒成個口罩，應該好bling bling吓，但華華有啲懷疑，到時會唔會透唔到氣架？

如果唔想戴呢款「土豪口罩」，但又想做善事，生產商亦推出$118「希望」口罩，每盒50個，同貴價版分別就係無水晶。愛的家話，每售出一盒口罩，公司將捐贈$50畀保良局。有得帶口罩又做到善事，聽落都唔錯呀！

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