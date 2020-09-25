是日必炒 ｜炒mRNA疫苗揀復星醫藥（譚朗蔚）

外圍美股日跌夜跌，終於，就是連Tesla（TSLA）都要失守50天線的關鍵了。屈指一算，FAANG+MSFT+TSLA已經全部失線，強勢肯定不再，爭在往後是要跌還是橫行，無人知，只可以見步行步。至於港股恒指的走勢更加堪虞，10天、20天線跌穿100天線，簡直是慘絕人寰，6月份的低位23,700點要穿，5月份的低位22,700點都準備嚟緊。

手上的個股，剛剛失位的當然可以走。如果失守良久的話，就要判斷到底股份可不可變長揸、堅守。但你記住：「變長揸」並不可以應用在所有買錯的股份的，我們不會盲目地keep轉弱股，怎樣才算沒有轉弱？10天和20天線都無死亡交叉50天線，就留得。所以，澳博控股（880）、南方航空（1055）、華潤水泥（1313）、亞信科技（1675）都得。

今日同大家推介復星醫藥（2196），期望佢可以走出跟大市獨立的行情。原因是：市場憧憬新冠疫苗即將上市，有份研發的企業便齊齊當旺。復星醫藥和美國BioNTech（BNTX）日前宣布，一旦雙方共同研發的BNT162疫苗得到臨床實證的話就可以向港澳地區供應1,000萬劑的mRNA疫苗。如果後市是因為擔心疫情而下跌的話，更應該炒佢。

同樣道理，內地華蘭生物（深：002007）和西藏醫藥（滬：600211）最近都是炒到癲。至於復星醫藥在沉寂一排之後在週三（23日）配合交投上升一成，顯然起浪。最靚的地方是：股份在現水平重啟升浪是別有意義，因為30.60元是4月底頂部，當時的阻力成為現時的支持，完成後抽再起。因此可以考慮在現價買入，目標價為40.70，跌穿30.55止蝕。

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