金融開放｜內地擬擴大境外機構投資者可投資範圍 容買賣A股期貨期權

中國證監會、中國人民銀行、國家外匯管理局發佈《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》，下稱《QFII、RQFII辦法》，有關修訂自11月1日起實施。

新規降低准入門檻，並將QFII、RQFII資格和制度規則合二為一，放寬准入條件，簡化申請文件，縮短審批時限，實施行政許可簡易程序。

另外亦擴大投資範圍，允許QFII、RQFII投資全國中小企業股份轉讓系統掛牌證券、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期權等，並允許參與債券回購、證券交易所融資融券、轉融通證券出借交易。

在監管上，將加強跨市場監管、跨境監管和穿透式監管，強化違規懲處，細化具體違規情形適用的監管措施等。

瑞銀中國全球金融市場部主管房東明認為，繼QFII的投資額度取消後，此次《QFII、RQFII辦法》 降低了准入門檻，便利投資運作，並對投資標的大幅放開標誌中國資本市場對外開放再跨進一大步。

此次QFII新規的出台，是繼滬深港通，國際三大指數納A後，另一項將大幅拉動海外資本流入中國市場的重要舉措。他預料將帶動更多中長期資金，包括對沖基金，另類投資基金等直接地進入中國市場，進一步提升A股市場的機構化及國際化，促進境內市場與國際接軌，帶動內地金融機構的國際競爭力。

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