檢討欠驚喜東亞瀉12%

【本報訊】東亞銀行（023）公佈策略檢討決定，僅出售壽險業務而非之前市場謠傳的中港業務，令「放盤」憧憬消失。證券界均發表報告指，檢討結果欠缺興奮，難望對股價有太大上升動力，其中瑞銀及美銀證券對該行目標價更分別低至11.7元及11.8元。

摩通瑞銀紛看淡

東亞股價昨險守14元關口，收報14.02元，大跌11.7%。摩通給予東亞目標價為15元，投資評級為「減持」，報告稱根據管理層披露指引，壽險業務最新資產淨值為27.5億元，該行預期出售行動會為東亞帶來約23億元額外淨利潤，換言之即推算以50.5億元放售資產，作價相等於1.84倍市賬率，此舉可能引發特別股息派發，但難以推動券商調升其投資評級。

瑞銀對東亞維持「沽售」建議，指放售資產範圍較之前報道狹窄，檢討結果令集團出現大型重組以致股價跑贏同儕的可能性降低，故續對東亞前景抱審慎態度。滙豐證券則形容，策略檢討結果「並不特別令人興奮」，假設該行放售資產後，決定將五成利潤分派作特別股息，估計每股特別息由零至最多0.38元，報告維持對東亞16元目標價及「持有」評級。

策略檢討公佈後，東亞聯席行政總裁李民橋及李民斌前日與證券界電話會議，席間透露未來12至18個月再做策略檢討機會不大，壽險業務截至年中的賬面值為23億元，現時已增至27.5億元。