中國債輸出｜富時羅素明年將中國國債納入指數

富時羅素如期宣佈將中國國債納入其旗艦產品富時世界國債指數（WGBI）。至此，全球三大債券指數悉數收納中國。

富時羅素在美國收市後發佈的公告中稱，納入料將於2021年10月生效，將分12個月逐步納入。生效時間仍有待富時羅素諮詢委員會的成員和其他指數用戶在2021年3月份正式確認。

中國自2018年起就被加入市場准入等級可能從1上調至2的觀察名單。富時羅素在公告中表示，基於近期的改革措施，中國國債已經滿足市場准入水平提升至2級的技術條件。

富時世界國債指數目前覆蓋逾20個國家，追蹤固息本幣投資級主權債券的表現。該指數自1986年起編制，截止今年7月底，市值約24.8萬億美元。

中國債券於去年4月起納入彭博-巴克萊全球綜合指數，此後又於今年一季度進入摩根大通的旗艦指數。而富時羅素一年前曾拒絕將中國納入其指數編制，分析指此舉將促進中國改善其市場營運。

據《彭博》數據，截止8月底，境外機構持有2.8萬億元人民幣的在岸債券，持有的國債比例約佔9.2%，自一年前的8.3%進一步攀升。部份機構預計，中國市場若被納入富時世界國債指數又將帶來千億美元左右的流入。

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