美股萬里富｜哪三隻以千禧世代為重心的股票將大放異彩？（希斯）

Pew Research的數據顯示，美國千禧世代在2019年的人口超越「嬰兒潮」一代，成為美國人口最多的世代。這群在社會上影響力越來越大的世代消費能力亦正步入黃金期。隨着Robinhood和其他證券交易流動應用程式興起，千禧世代投資者在股市的影響力亦有所增加。

千禧世代的消費力和對市場的影響力日增，各年齡層的投資者都應該留意以這族群為重心的股票。下文將拆解Zynga （NASDAQ:ZNGA）、Hanesbrands （NYSE:HBI）和 Match Group （NASDAQ: MTCH）可望成爲贏家的原因。

Zynga

遊戲研究網站SuperData的報告估計，千禧世代平均每月在遊戲內容上的開支為$112美元。事實上，市場上很難找到一種在支出和參與度方面能媲美遊戲的娛樂方式，而Zynga正好能夠捕捉此領域所帶來的吸引長期增長機會。

Zynga今年股價反彈，原因包括核心遊戲系列的表現強勁，新型肺炎疫情導致民衆需遵從居家令和社交距離等措施，令遊戲玩家的參與度提升，以及公司進行一項重大收購。Zynga年初至今股價累升約55%，惟仍較歷史高位低約10%。

Zynga於7月以19億美元收購土耳其遊戲開發商Peak Games，公司預計有關收購能令每日活躍的移動用戶數量增加超過60%。Zynga近年之所以成功，很大程度上是由於公司收購了其他遊戲開發工作室，推動遊戲化為盈利，而且最近的收購前景亦似乎非常樂觀。

Zynga若能在Peak一系列的遊戲中套用一貫的賺錢模式，收入和盈利相信將可持續大增。此外，Zynga的資產負債表强勁，有能力進行更多收購。另外，公司旗下遊戲工作室推出的新作品或將進一步刺激股價，帶動其表現跑贏大市。

Hanesbrands

Hanesbrands驟眼看也許並不像一隻以千禧世代為重心的股票。許多人可能仍然認為Hanesbrands的業務只是生產同名品牌的襪、內衣和T恤。這些產品的確佔公司大部分收入，但事實上，其廣受千禧世代歡迎的Champion品牌才是公司整體最大的增長動力。

Champion於1919年成立，在過去五年重新成為流行的運動及休閒服品牌。品牌深受千禧世代歡迎是促成其重生的主因，而Champion服裝在這一族群的品牌資產亦持續提升。

雖然疫情帶來前所未有的破壞，導致Hanesbrands的零售業務受壓，但有跡象顯示Champion品牌的表現仍然强勁。上季該品牌的直接面向消費者（DTC）網站的銷售額是上年同期的三倍，加上公司迅速有效地將生產線轉為生產口罩和其他防護裝備，因此在疫情的挑戰下，整體表現仍相當不俗。公司甚至更生產Champion品牌的口罩。

雖然Hanesbrands的股價在過去一個月升約25%，而且疫情導致其今年盈利受影響，但其股價仍然只相當於今年預測市盈率11倍，反映估值仍有龐大的增長空間。儘管疫情對製造和零售業造成壓力，但Hanesbrands仍能維持派息，截至執筆時其股息率高達3.8％。

Match Group

互聯網在千禧世代尋找潛在伴侶中扮演着重要的角色。Match Group旗下的 Tinder是美國和歐洲最受歡迎的訂閲約會應用程式，公司旗下還有其他排名前十的約會平台，包括Plenty of Fish、OkCupid和Match.com。

網上約會在未來可能只會變得更普遍，隨着透過網上渠道建立親密關係的人愈來愈多，Match很大機會能從中受惠。雖然社交距離措施影響了公司的增長，但其次季的收入按年仍增加12％，付費用戶按年則增加約11％，會員數目達到1,010萬。

升級服務的訂閱收入是Match主要的收入來源，有關服務讓會員更容易在平台上找到對象。Tinder是該公司業績最大的動力，上季約佔付費用戶61%。不過，上季非Tinder品牌的收入按年亦增9%，主要是受每用戶平均收入（ARPU）增5%帶動。

Match在網上約會應用程式市場佔主導地位，因此得以受惠於各個平台的網絡效應，並為自己的軟件產品提供領先市場的替代品。公司旗下平台擁有龐大的用戶基礎，有助會員更容易建立戀愛關係，從而提升用戶體驗。此外，就算會員感到厭倦並轉用另一款網上約會應用程式，他們很可能仍留在Match的生態系統中。

隨着社交距離措施放寬，Match的營收和盈利增長可望再次加速，依目前的趨勢來看，網上約會市場長遠的增長空間仍然很大。

希斯

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