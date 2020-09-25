安盛遠見｜8月份數據釋放中國經濟復蘇的積極信號（姚遠）

8月份數據表現亮眼，繼第二季實現V型反彈後，中國的經濟復蘇強度、深度和範圍進一步增強。所有主要活動指標均優於市場預期，遠遠快於預期重回危機前的水平。

由於基礎設施投資及出口等持續推動經濟發展，私營部門恢復增長使經濟復蘇更加平衡。中國政府可能會以此作為進一步調整貨幣政策的肯定，依靠財政措施保障經濟增長重回之前的軌道，同時避免過度刺激經濟。

經濟供給側繼續引領常態化的進程。隨着華南水災的影響逐漸減弱，工業生產值增速提升到5.6%，回到危機前的水平。由於中國政府推進基礎設施建設，以及住宅建設興旺發展，令礦業產量恢復增長提升1.6%，同時亦推動機械生產增長15%。電子及電訊設備的產量繼續受惠於在家辦公趨勢以及中國5G網絡的加快推出。

需求方面，出口一直是帶來意外增長的源頭，但8月份數據的亮點在於消費者支出，零售銷售首次於2020年取得增長，按年升0.5%。

數據細節顯示，不同行業出現廣泛復蘇。例如隨着購物中心重開，民眾對恢復公共場所活動感到更放心，服飾銷售首次錄得按年增長。截至8月底，全國戲院復工率超過80%，而民眾外出用餐增加也讓餐飲銷售增長的跌幅縮小。汽車、手機、化妝品和家居電器方面的非必需消費的增長強勁，這某程度上是源於調查失業率進一步下降至5.6%。

至於其他方面，強而有力的信貸及財政寬鬆政策促進投資。8月份社會融資總量優於預期，主要原因是政府債券發行量增加人民幣1.38萬億元，這將為未來的基礎設施投資提供穩固的資金支持。

製造業投資出現重大反彈，表明一些企業終於重拾進行資本支出的信心。不過，復蘇仍然變幻莫測，仍需要繼續滋長信貸或稅務支持，以及更清晰的政策（如雙循環發展），確保經濟不會過早失去增長動力。

最後，上月房地產投資增長進一步加快，房屋銷售增幅飆升至2017年以來的最高水平，但房價也大幅上升，促使部分地方政府收緊購房規定和房地產開發商的槓桿率，以抑制交易過熱，防控風險。

我認為中國政府將繼續以不同的政策管理房地產市場，從而遏制某些領域的過剩問題，同時維持對某些領域的支持。在經濟完全復元之前，短期內大規模收緊房地產市場政策的可能性仍然不大。

整體來說，8月份數據傳遞了兩個令人鼓舞的訊息，一是經濟增長速度加快，二是復蘇範圍變廣。消費支出的回升尤其令人放心，因為確保經濟繼續平衡發展和自給自足地復蘇至關重要。貨幣政策或會因此回歸中性，中央同時會密切留意有沒有金融失衡的情況。因此，採取更多整體寬鬆政策（如下調存款準備金率和利率）的可能性降低。

我們預計中國第三季和第四季的國內生產總值增長率將分別達到5%和6%，全年增長率為2.3%。倘若該增長態勢持續，中國與其他地區之間的復蘇差距可能在年底前進一步擴大，市場需留意相關風險因素。

姚遠

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師

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