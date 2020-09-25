恒大疑爆煲｜許家印逼員工做工作狂：恒大1年可以做別人3年工作

恒大（3333）董事長許家印一直被外界評為「狂人」，除了其作風大膽之外，他本人是一個終極工作狂，為了讓恒大成功，更要求員工上下變成工作狂，務求1年時間完成別人3年的工作，成為其火速上位成為房地產龍頭地位的要訣。

出身窮等人家的許家印1958年出生，於1977年中國恢復高考制度過後，翌年成功考入武漢鋼鐵學院，畢業後分派到舞鋼打工10年，不足兩年便升任熱處理車間主任，管理300人，及後成功改革守舊的國企管理制度，曾成為管理人員典範。根據許家印傳記《恒大許家印：苦難是我珍貴的財富》所述，作為工作狂的他，出任車間主任7年內未放一天假期，甚至年卅晚亦跑到車間去，多年來凌晨2、3時才下班回家睡覺，睡一會兒便起床返公司。

這種超級工作狂態度，亦成為許家印創業發迹的必要元素。及後於他離開舞鋼，隻身南下深圳，輾轉之下加入貿易公司中達任職，放下10年的鋼鐵行業經驗，從低做起，入職3個月內便為公司拿下賺取10萬元（人民幣，下同）的生意，獲升職為主任，其後再為公司爭取2,000萬元的銀行貸款，94年為中達開發許家印人生第一個地產發展項目珠島花園，以小面積、低價格策略吸引買家，項目大賣，兩年半時間為中達賺逾2億元。由於老闆未有大幅加薪，許家印毅然創業，97年進入創辦恒大的時期。

恒大初期秉承中達時期的「小面積、低價格」策略，向銀行借取600萬元，跑遍整個廣州，最後選擇了一幅廣州農藥廠的地皮分階段買入，分段發展金碧花園，以極高速方式當年徵地然後當年竣工入伙，第一期開售只以半天便套現8,000萬元。

恒大樓盤能以極短時間周轉，某程度上與其超級工作狂態度有關。公司發展初期，許家印聘請員工時總提到「選擇進恒大，就得成為一名工作狂。」恒大的中層員工每周工作達80小時，高層甚至超過90小時。許家印曾經要求員工要於電話響三聲之內接聽電話，據聞因此有副總裁於洗澡時，要妻子拿着電話站在附近，以免耽誤許家印的來電。至於建立地產項目時亦要求進度「快點、快點、再快點」。許家印曾指：「有高效、雷厲風行的作風，恒大1年可以做別人3年的工作。」這些極高項目周轉模式，令恒大自96年創立後，兩年半便攀上廣州十強，03年更位居廣州第一，然後進軍全國。

除了工作狂的本色之外，許家印搶先全國佈局，於行家只集中發展一線城市之際，提前發展二三線城市亦成為其當年殺着，惟恒大買地越買越大、越買越偏僻，希望以極低地價大手買地發展，然後大手套現，似乎如意算盤不算打得響。例如2012年推出的啟東項目海上威尼斯，其地皮的樓面地價只是每平方米1,000元左右，但項目位置偏遠，由上海駕車至少個半小時才到埗，多年來乏人問津，影響套現進度。

恒大過度擴充兼周轉不靈，項目套現進度慢，種下債台高築的禍根，今年6月底的計息負債高達8,355億元，流動負債近4,000億元，賣樓套現七除八扣亦大部份用作還利息，形成惡性循環。最近中央為房企設下「三道紅線」，官方標準為剔除預收款後資產負債率不得大於70%、房企淨負債率不得大於100%、現金除短期債務比例少於1倍。其中，恒大官方提供的淨負債率數字為199%，遠遠未達標，即使「三條紅線」過渡期長達3年，恒大要符合指標亦將相當困難。恒大近日債價大跌，日後再融資成本勢必大幅提升，由此看來，這位狂人正值創業以來的最艱難時期。

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！