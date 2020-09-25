傳爆走資潮　濠賭股受壓

【本報訊】本報早前報道澳門有賭場防洗黑錢而限兌籌碼，引起賭客恐慌爭相提款。昨日有外媒亦報道，澳門賭業出現走資潮，規模或數以十億美元計，更指太陽城集團（1383）限制提款，但遭否認。同一時間，濠賭股近日股價接連下滑，一蹶不振。

太陽城否認限制提款

早前中國將用於賭博的跨境資金流動列為國家安全風險，路透引述澳門賭場高層指出，賭客擔心中國增強打擊境外博彩，7月起出現前所未有的提款潮，導致澳門貴賓廳現金緊張，威脅澳門經濟復蘇。有賭場高層透露，「現在不是說幾百萬，而是幾十億」。另一些賭場高層則透露，被提取的金額達數十億港幣。

報道又指，有數百名賭客嘗試從太陽城提款，太陽城隨後限制提款額度引起賭客恐慌，並從所有賭場中提款。

太陽城否認相關說法，指集團賭廳業務財務穩健，無拒絕客戶提款，僅為配合新的賭業政策，規定提取籌碼及轉賬，必須由賬戶本人或正式授權人士作出。

事實上，濠賭股近日表現疲弱，上周至今普遍錄逾一成跌幅，其中，銀娛（027）股價錄得七連陰，累積跌12.7%，昨日下跌1.69%，報52.45元。金沙（1928）由上周高位35元跌至目前近30元，昨日下跌1.84%，報30.3元。

美高梅（2282）、澳博（880）和新濠（200）均由本月中旬高位，回落15%至17%左右。至於太陽城股價昨日下跌4.1%，報0.7元。