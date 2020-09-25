城市規劃｜資本策略城規兩新申請　共涉過千住宅單位

資本策略(0497)日內向城規會，申請多宗改劃，包括九龍諾富特酒店及元朗宏業東街麗新元朗中心，分別涉及285伙及828伙住宅單位。

資本策略及其合作夥伴，於兩年前以約14億元，買入元朗宏業東街麗新元朗中心，最新向城規會申請改劃用途，由「其他指定用途」註明「商貿」申請改劃為為「住宅(戊類)」地帶，改劃成2幢24層高住宅大樓及1幢3層高非住宅物業。項目地盤面積7.8萬方呎，以5倍住宅地積比及 0.22倍非住用地積比發展，住宅樓面面積為39.1萬方呎，非住用樓面面積則為1.7萬方呎，提供828個住宅單位，平均每個單位面積為472.6方呎。

項目鄰近西鐵郎屏站，申請人指只距離其350米，而且申請地點更是被非常多休憩空間和設施包圍著，可供將來入住的住客享用。總括而言，申請地點對不同種類的設施和服務具有極良好的可達性，因此懇請城規會批准申請。

資本策略同樣於兩年前，已經獲得屋宇署批出佐敦彌敦道348號九龍諾富特酒店，獲批作商住發展，可建1幢23層商住大廈及1幢18層高酒店及商場，涉及住宅樓面達12.7萬方呎，非住用樓面則有12.65萬方呎。惟本港旅遊業前景黯淡，最新發展商決定不再發展成為酒店，改作發展辦公室及住宅用途。

發展商向城規會申請，將地盤面積2.12萬方呎的九龍諾富特酒店，由商業酒店改成辦公室及分層住宅用途。都以6倍地積比發展住宅及非住宅用途，令兩者樓面面積分別都為12.7166萬方呎，發展成1幢28層高，單幢式混合式住宅物業，包括地下及3層地庫。其中8樓以上為住宅單位，以下則為辦公室及零售餐飲部分。住宅部分共佔15層，其中1層會所或空中花園，共提供285伙住宅單位。

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