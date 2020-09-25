華爾街戰線｜疫情再襲歐美 睇定5隻疫市增長加速軟件股

9月美股以Salesforce（CRM）及Zoom（ZM）業績掀起最後的高潮，及後由大戶期權操作引爆極高估值的科技塊拉低大市，無論標普500指數及納指都反覆尋底，進入極難贏錢的狀態。與其貿然撈底，不如溫定書研究一下今年最熱炒的軟件股，究竟在第二季業績交到一份點樣嘅成績表，以應對近期歐美疫情反覆來襲，隨時再迎第二波冬季大爆發，重新炒起軟件股，不過今次相信有季績作指標之下，需要較慬慎地選擇真疫情受惠軟件股擺入觀察名單等機會。

企業係加速轉型定諗縮數

年內揀到隻同雲端及軟件有關的股票都大幅跑贏大市，華爾街戰線統計40隻熱炒軟件股，年內平均回報高達87%。數字截至9月23日收市，意味着即使經歷完一輪大調整，雲端軟件股的回報仍然極其可觀。

但要博下季再交到數，需要睇的是疫情是否真的促使企業全面，而且願意優先投資，先睇瑞信向各大公司首席科技執行官的調查，對比今年1月及7月，企業在疫情下花在雲端的IT預算的確較年初調查時增加，惟幅度未算誇張，而且疫情並不會將轉化過程濃縮成一夜之間發生。

關鍵就是普遍企業會分先後次序，必要用到就先科水，其他可以拖得就拖，捱過後低潮後才有預算跟大隊轉上雲端。

那麼要判斷個股是否一項疫情必須品，關鍵指標就是收入升勢加速，比較方法為今年第二季增長百份比，較前一季有否增加。排名第一毫無意外就是Zoom，截至4月30日季度收入為3.3億美元（按年增長169%）﹔而最新截至7月31日的季度收入為6.6億美元（按年增長355%）。按上述計法依次為︰Zoom（186%）、Shopify（51%）、Fastly（24%）、 Zscaler（7%）、 Docusign（6%）。

又換句說話，其實頭十以後的軟件股第二季增長速度開始減慢，當然亦合乎常理，例如第一季已經交足數的Cloudflare（Q1︰48%—Q2︰48%） 、Slack（Q1︰50%—Q2︰49%） Crowdstrike（Q1︰85%—Q2︰84%） Twilio（Q1︰48%—Q2︰46%） Okta（Q1︰46%—Q2︰43%）等等，都已經交到40%以上的增長，能夠保持其增長率已經相當出色。

估值危機

由上文可見，贏家之選相當明顯，剩下的問題是估值。現價即使跌完都唔平，但對講求增長的軟件股，按彭博綜合分析師未來一年收入去計算上述5個羸家預測市銷率（Price-to-sales）依次為︰Zoom（60.5倍）、Shopify（42.9倍）、Fastly（31.1倍）、 Zscaler（30.7倍）、 Docusign（27.7倍）。打開幅圖，睇到的反而越貴越企得穩，Zoom近日更逆市創新高。

再參考新股Snowflake（SNOW），現價157倍市銷率，根本就已經無視所有估值天花板，雖然當中不排除是基金在IPO階段買唔到貨要追上去，但股價掛牌一周仍然有支持。

若然配合大環境的話，高估值難以避免，在聯儲局無限印錢兼等同確定2023年之前都會維持在零息狀態，錢會去邊呢？選擇離不開以美元現金避險、債券求穩陣定股票博回報。假設投資者預期個市會繼續大跌，揸現金當然是明智之選。但當市況回穩，有幾多會錢泊在不到0.7厘的10年期國債，定還是在股市中尋寶，相信到時交到數的軟件股更具值博率。

散戶可以更靈活

除上述五大疫市贏家，筆者亦會留意ARK買賣紀錄，旗下基金連績3個交易日合並掃入81萬股Unity Software（U），以周三收市價計6,600萬美元。

在普通散戶角度大可以隨時100%現金，就無謂在現階段考驗自己坐貨能力，大可市況改善再入場。筆者會留意Put-Call ratio，量度市場認沽期權與認購期權成交比例，現時僅為0.75，當數字上到1.15（認沽期權成交佔多時），一般相信屆時市場會接近完成調整。

（杜昇）

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