城市規劃｜房協申放寬洪水橋安置屋邨地積比 增加供應至2600伙

本港土地稀缺，寸土尺金，連政府都在2018年指令在技術可行的情況下，增加在主要市區及新市鎮的住宅發展密度分區內的公營房屋用地的住用地積比率至上限的30%，以增加房屋供應。房協最新向城規會申請，放寬洪水橋/厦村新發展區安置屋邨地積比，令房屋供應增加430伙至2,600伙單位，以應付迫切的房屋需要。

申請人指，擬議發展能為受影響的住戶提供有迫切需要的安置單位，而且放寬地積比率增加發展密度，既不改變原先的規劃意向，又能在短時間內增加房屋供應，並且既回應政府的政策，又更有效地利用土地資源。建議放寬為放寬住用地積比率限制，由5.5倍增加至6.5倍。

以地段地盤面積約20萬方呎，包括14萬方呎政府土地等，放寬住用地積比至6.5倍，能讓住用樓面增加至130.57萬方呎，發展為1幢住用及5幢綜合用途大樓，分別涉及900伙租住公屋及1,700伙資助房屋，預計於2024/2025年入住。興建的房屋除了部分用作重置洪水橋拆遷的居民，亦有部分會以居屋形式出售。

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