港股四日跌1,144點　科技股捱沽

【本報訊】港股未能承接周三反彈勢頭，昨早跟隨隔晚美股走低，收市創近四個月低位；令本周四個交易日已累跌1,144點。昨大市低開204點後，跌幅曾收窄，惟及後沽盤加劇，低見23225點，尾市徘徊23300點。恒指最終收報23311點，插431點或1.82%，為四個月以來收市新低；H指報9371點，跌187點或2%；恒生科技指數收報7054點，挫244點或3.3%；主板成交為1,171億元。

北水撤退 美團挫半成

大市全日沽壓沉重，沽空金額錄171.42億元，沽空比率為14.63%；北水轉流出至1.33億元。焦點股滙控（005）再挫0.52%，報28.6元。

科技股整體向下，ATMX中表現最差的美團（3690）跌4.6%至238.6元，並成北水最大走資股達2.9億元；阿里巴巴（9988）插2.3%至261元；錄2.29億元北水淨出的騰訊（700）挫1.9%至505元；小米（1810）挫4.8%；恆騰網絡（136）更大插8.7%，為表現最差科指成份股。

不過，瑞銀昨對同屬科指成份股的阿里健康（241）及平安好醫生（1833）予以「買入」評級。

該行表示，阿里健康目標價看26元，主要由於其線上藥房的表現好，有潛力在線上藥房零售外建立更全面模式；平安好醫生目標價則由90元上調至146元，該行稱公司加強線下服務、銷售渠道擴張可迎合中國醫療健康系統。