商舖寒冬｜深水埗地舖5年11按　終劈低市價兩成套現

雖然近期本港疫情局勢轉趨緩和，但始終根本問題未能解決，零售市道未有回勇，商舖走勢仍然疲弱。有商舖業住5年內從財務公司按上按十一次，最終低市價兩成套現離場。

盛匯商舖基金李根興指，深水埗汝州街11號一個地舖，業主自2015年起，共向財務公司承造11次按揭，其中最近一次為本月9日，向財務公司按揭貸款2,390萬元。李根興慨嘆為香港紀錄，指我未見過一間舖可以做十一次按上按，上一次多次按上按紀錄為元朗安寧路地舖，為八年按八次。

地舖建築面積1,050方呎，入則閣面積800方呎，原業主叫價2,700萬元，最終以2,098萬元成交，呎價不足2萬元。目前有租客，租金4.8萬元，租期至2020年11月，回報2.74%。李根興指，店舖鄰近太子港鐵站，人流不俗，成交價太便宜，證明業主急於套現，目前算平市值2成交易。

另外荃灣有商舖明賺實蝕離場。據了解，荃灣大河道77至89號寶成樓地下單號舖，原業主叫價2,900萬元，但無奈零售市道轉弱，店舖在坊間放售良久，仍然未有承接。最終原業主一減再減，終於以2,330萬元成交，減價570萬元，減價幅度高達20%。目前有租客，租金6.6萬元，租期至2021年7月31日，租金回報3.4%。

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