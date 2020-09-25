美股三件事｜美股本周淨流出逾2,000億 史上第三大撤資規模

1. 美股基金本周流出258億美元

美國銀行週五公佈每週資金流向報告，截至周三（23日），投資者從美國股票基金撤資高達258億美元（約2,012億港元），為同類資產有史以來第三大撤資規模。科技股遭拋售10億美元，美股藍籌淨流出更達116億美元。

另一邊避險工具債券及黃金基金，分別錄得13億及14億美元淨流入，同期亦有69億美元搬離現金基金，而流向日本股市基金，則有4億美元流入。

不過，美國銀行分析師Michael Hartnett認為，9月跌市並不意味會步入熊市，反而屬健康調整。

2. 歐盟對蘋果150億美元稅收案提上訴

2016年歐盟委員會裁定蘋果在愛爾蘭非法逃稅150億美元，要求發還稅款予愛爾蘭政府，但今年7月蘋果在歐洲法院贏得上訴案，無需繳付天價稅款。今日歐盟反壟斷專員Margrethe Vestager公佈，歐盟將向歐盟最高法院提出上訴。此案一直被視為歐盟與一眾跨國企業處理稅務問題的關鍵案件，將影響日後稅務打擊行動。

3. 高盛：市場高估美國大選延遲風險

高盛經濟學家 Michael Cahill 及 Alec Phillips 周四（24日）發報告指，投資者將11月美國總統大選視為風險來源，而且結果有機會延遲構成「尾部風險」，令進行套期保值的成本變得越來越昂貴；但報告提醒早期結果、選民投票率、各州民調數據足以判斷勝選者，而且疫情對市場的影響較大選更高。

個股消息︰

Amazon產品發佈會推出新一代智能喇叭 Echo、雲端串流遊戲服務 Luna 、兩款Wi-Fi router以及一款識飛的家居保安無人機。

Apple收購Podcast初創公司Scout FM，令用家收聽podcast時有智能電台的體驗，正面與Spotify競爭。

Spotify CEO Daniel Ek 宣佈將私人花10億歐元，投資於專注深度技術（Deep technology）的歐洲創科企業，期望未來十年內打造出如美國夢一般的「新歐洲夢」。

港股收市後，美股期貨及港股夜期均錄得下跌。道指期貨跌257點或0.96%，報26,460點；標普500期貨跌28點或0.89%，報3,209點；納斯達克100期貨跌69點或0.64%，報10,822點。

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