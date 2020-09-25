風水輪樓睇｜背山面海一定好風水？　兩項工程令將軍澳康城聚財

鄰近堆填區的將軍澳日出康城不少單位背山面海，大家是否都認為是好風水的格局？社區的規模相當於兩個太古城，並經常與太古城作比較，是否就是一個中產社區？數以萬計人口的社區究竟適合從事甚麼職業的人居住？部份日出康城的單位可望飛鵝山又代表甚麼？今集《風水輪樓睇》繼續由術數家蔣匡文將這些疑問逐一解答，並道出有兩項工程完工將會令日出康城以至將軍澳整個地區都聚財。

睇風水睇「龍、砂、水、穴」，龍即龍脈、山脈，蔣匡文表示，將軍澳的龍脈來自飛鵝山經大上托再散開的餘脈，「呢幾條餘脈比較低矮，喺呢度嘅人要追求名利就冇咁快。如果一般中產人士，只係追求安居樂業都可以嘅。」「比較上次南昌站匯璽，呢度平和啲、中產啲，但想要突破、突發嘅機會低啲囉。」因為日出康城位處東南，是文昌位，可以出到有名氣的人，「但而家有名氣就周街都係啦，隨時揸住手機都可以變網紅。古代有名就有財有利有貴，而家唔係一定。有時甚至可以係臭名遠播，四周係堆填區，間中仲聞到臭，所以你睇到啦，香港有啲出名嘅公司搬咗入去之後，公司名譽上都有損失，例如無綫電視。」

日出康城利文不利武

蔣續指，日出康城是填海地，正如上集南昌站匯璽所言同樣犯了「濕淫之地」的風水毛病，即孕婦較難懷男胎，但他強調，已生仔女搬入來或無意育兒就無問題。日出康城背後的山峯是「青龍長，白虎短，利文不利武」的格局。他解釋：「青龍長，利文昌，特別多揸筆搵食、文書工作等人，斯文人都多啲；但就唔利武，包括警察、特別技術人才等。所以多啲所謂中產，好似做銀行、金融、教書、會計嗰類。」

北望飛鵝山飛黃騰達

日出康城部份單位背山面海，是否一定好風水呢？蔣強調：「唔係一定要背山面海先至好。風水格局大致分兩種，一種是背山面海，另一種是背海面山，叫『倒騎龍』，例如中國古城長安是面向終南山，背住渭河。呢個一定睇座向和時運嚟配。日出康城啲單位有望園景，有望外圍，得同失好大分別。我見過呢度有單位窗外望見飛鵝山，叫望到火形山，就好好㗎喎。」除了飛鵝山，如果釣魚翁在單位的西北位置也不錯，亦有利文昌利事業，當然都是要講求時運及住戶命格。

跨灣橋令將軍澳聚財

康城居民都希望堆填區有關閉的一天，風水而言，蔣指，如果關閉後，山坡進行綠化可為這區聚陰聚財。此外，將軍澳跨灣連接路對日出康城以至整個將軍澳區而言有聚財作用，他解釋：「條橋就係一個關欄，好似一個牌坊喺前面，有個高位可以關住啲嘢。前面有大海，背脊又有山，好似好好啦？錯。因為前面個海最緊要有兜收，即係有島仔，個海好似囊中物咁包住。香港島、九龍半島嘅單位望海絕大部份都望唔到南中國海，除咗瑪嘉烈醫院嗰度望出去，嗰邊係可以望到南中國海，呢啲叫『無兜收』。當呢個關欄起好，呢度啲人財運就好啲啦！」不過，日出康城始終是填海地「咪弱咗啲囉！」而將要來臨的九運（2024至2043年），代表財及丁的零神及正神，並不完全符合，因為南方「仲見到水」，所以整體而言，日出康城在九運「財運還可以，但丁運就麻煩啲。」

兩脅生風靈堂格局

同一個地區，不同單位風水都有不同，今次實地視察MMALIBU 2A座中層C室，蔣指，單位不是背山面海，門向山，窗外亦不見海，而被高樓包圍。以八運來計，這個單位是坐巳向亥（坐東南偏南向西北偏北），基本格局而言，仍屬丁財兩旺，但單位大門並非開於正中位置，而是側向一邊，令單位吉凶星編排稍移，導致睡房排不到旺星。單位除了犯新樓常見風水毛病的「火燒心」及「穿堂煞」，主人房對流窗，若睡床置中，兩邊有窗就出現「兩脅生風」的不利佈局，「兩邊吹啲風埋嚟，呢啲係靈堂嘅格局。」建議氣窗一邊衣櫃將窗遮蔽，反正該位置是預留作衣櫃位。另外，火燒心的處理方法是以櫃或玻璃將灶頭遮蓋，穿堂就於門與露台之間掛簾。

蔣續指，單位還遇到一個未來的麻煩，「因為貼近單位有一個地盤仍在動工，起樓會出現天秤，如果流年不利，會比較多麻煩」，他指，2021年五黃在東南位，如果該地盤明年動工並有天秤「劈埋來一般唔會有好，只會衰。呢個係形煞，即係我喺你面前舞刀。」住戶可以考慮落窗簾，少望出面，或者擺塊鏡照住天秤。

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