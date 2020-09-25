盈警｜高銀料全年轉虧61億元 啟德發展項目減值28億元

高銀金融（530）發盈警，預料截至今年6月底止全年錄61億元虧損，去年同期盈利為63.68億元。高銀今日無升跌，報1.03元。

集團解釋虧損由於其啟德住宅發展項目錄得而 27.86億元的減值；香港物業市場的價值及租金回報下跌，投資物業的公平值錄得減少約為 21.96億元；集團酒品及相關業務的近期經營業績而對若干物業、機器及設備預期作出減值虧損為不少1.47億元。

高銀強調，發展中物業的減值仍為一次性項目，以及公平值減少和減值虧損為非現金項目；將會繼續尋找機遇出售其資產，以減低現有借貸且增強財務靈活性。

高銀及潘蘇通於2018年11月以89億元投得啟德地皮，雙方分佔60%及40%權益。其後高銀於2019年4月向潘蘇通以21.6億元收購該40%權益。惟高銀近月陷入財困，早前宣佈賣地予內地商人陳壯榮，作價34.77億元，預期有關出售安排將錄得虧損約27.5億元。

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