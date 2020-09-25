港航危機｜短期營運不足10架飛機 推機組人員「兼職計劃」 薪金削30%

早於今年2月起裁員400人的香港航空，繼上周再向機師提出減薪及無薪假計劃後，近日公司向機組人員發出內部信交代人手過剩的問題，並呼籲所有機組人員參與「機組人員短期兼職計劃」（Cabin Crew Temporary Part-Time Scheme），目標將投入運作的機組人員數目減50%。本報正就計劃向港航查詢。

據本報獲得香港航空近日向全體機組人員發出內部信，信中交代人手過剩事宜，提及雖然最近客運量有些微改善，但距離完全復蘇仍有一段長時間。展望未來數個月，公司將營運少於10架飛機，因此不能為每一位機組人員提供足夠的飛行時數，意味公司現有的機組人員數目超過所需要的人手，導致公司的薪金開支不成正比地高。為免裁員，港航呼籲所有機組人員參與「機組人員短期兼職計劃」。

計劃旨在保留員工「飯碗」的同時，將所需運作的機組人員數目減少50%，減省港航未來4個月的員工薪金成本。 計劃開展時間由今年11月1日至明年2月28日。參加的機組人員將分成兩組，一組出勤月份為今年11月至12月，其後明年1月至2月休假；另一組出勤月份及休假月份則與其相反。員工底薪及固定津貼金額於計劃期內將減少30%。參加計劃的機組人員期內亦可自行找其他工作，不過事先須得到相關部門批准。

港航本月已針對機師及副機師推出無薪假計劃，由下月1日開始至明年3月31日，為期6個月，期間機師將減薪60%，津貼金額亦會同步減少。港航已申請政府第二期的「保就業」計劃。

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