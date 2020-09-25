恒大疑爆煲｜盤點十大重債內房 融創、富力觸「三道紅線」危危乎

為降低房地產公司槓桿率，防止大舉負債令資金鏈斷裂而出現風險，市場盛傳人行為內房設下「三道紅線」，控制其債務增長。根據摩根大通最新報告，在港上市的3間內房股已觸及「三道紅線」。

「三道紅線」涉及3大指標，分別為剔除預收款後的資產負債率大於70%；淨負債率大於100%；現金短債比小於1倍。觸線情況分為「紅、橙、黃、綠」4級。以有息負債規模為融資管理操作目標，分級設定為有息負債規模增速閾值，每降低一級，上限增加5%。

如果三道紅線全部觸及（即紅級），該公司的有息負債就不能再增加；觸及兩條（即橙級），有息負債規模年增速不得超過5%；觸及一條（即黃級），增速不得超過10%；均未觸及（即綠級），不得超過15%。

本報盤點了十大高危內房股中，中國恒大（3333）、融創中國（1918），及富力地產（2777）已觸及「三道紅線」，資產負債率不但高於70%，淨負債率亦遠大於100%，恒大今年上半年更高達199%；至於現金短債反映企業手上的現金流壓力，及短期償債能力，數值愈小意味流動性風險愈高，富力地產僅只有0.2。

另外，融信中國（3301）的債務有惡化情況，目前已觸及第一及三道紅線，但淨負債率半年內急增20個百分點，差9個百分點便觸及第二道紅線。合景泰富（1813）則有改善，資產負債率及淨負債率分別下降3個百分點及16個百分點，而現金短債回升至1倍的水平。

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