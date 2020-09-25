人事變動｜滙豐委任伍楊玉如為香港區財富管理及個人銀行業務主管

滙豐宣佈委任伍楊玉如為香港區財富管理及個人銀行業務主管，自今年12月1日起生效。伍上任前，滙豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷將繼續兼任該職位。

伍楊玉如現時為網上交易平台IG Group的大中華區行政總裁。加入IG Group前，她與合作夥伴共同創立了金融科技財富及資產管理公司亞盟金融（FinEX Asia），及曾於花旗銀行任職信用卡及私人貸款業務主管。

滙豐表示，伍楊玉如擁有超過20年金融業的經驗，透過以人為本的管理理念，成功為其效力的公司推動業務增長、改善客戶滿意度、實現數碼轉型和開展更高效的風險管理制度等。

欣格雷表示，憑伍楊玉如的企業家精神和金融科技專長，深信她可以帶領團隊繼續推動滙豐成為備受廣大客戶推崇與信賴的品牌，並進一步增強業務能力以鞏固滙豐的優勢，把握香港以至大灣區的增長機遇。

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