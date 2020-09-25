紓困措施｜政府預1.8億元為金融服務業提供薪金補貼 料增1500個職位

金發局今日推出「金融服務業創職位計劃」(FIRST)，為個抗疫基金之下首個專為協助金融服務業創造就業機會而設的計劃，將於9月30日（周三）起接受申請。

FIRST由財經事務及庫務局委託進行，旨在協助受疫情影響的金融服務業創造1,500份全職工作。合資格企業可申請資助創造就業機會，每間合資格企業可就每個合資格的新職位獲取每月高達10,000元的薪金資助，為期1年。

所有補貼須用於支付新職位的薪金，並且須符合計劃相關規定。獲 FIRST資助新職位的應聘者在受聘時必須是香港永久性居民，並應獲聘請為期至少1年。政府已為支付FIRST的薪金補貼預留1.8億元。計劃由金發局負責執行，並負責管理網上申請系統、審批申請以及發放相關補貼。

受指定法定機構監管的合資格企業均可申請 FIRST，包括金融管理局認可的持牌人；獲證監會發牌的持牌公司；獲保監局授權的保險公司和保險中介公司;獲強制性公積金計劃管理局核准的受託人；以及已向香港會計師公會註冊的註冊會計師事務所和執業法團。

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