國金89樓｜滙豐ShareMatch 75折陷阱（程總裁）

滙豐控股（005）跌穿海嘯供股價，無論甚麼價位買入的小股東都無險可守。聞說一班參加咗ShareMatch計劃嘅員工，感覺畀公司水咗，都有啲氣餒。

所謂ShareMatch，係滙豐一項有啲歷史嘅員工福利政策，簡單而言就係你供3股，滙豐就Match 1股，效果等於75折買滙豐股票。

當然Scheme唔係任供唔嬲，以香港區為例，每月最多只可以供2,367元，英國最高就250鎊，全球有27個國家員工可參與。參加之後款項直接喺出糧戶口扣錢，每個Quarter-end喺倫交所或港交所（388）買入滙豐股票。

如果滙豐價格正常，全年季尾價格都係60元，每月供2,367元，就會入手約39股滙豐，一年就有大概473股，滙豐再Match你158股，總共631股每股平均成本45元，如果滙豐股價60元不變，獲利已經9,465元，仲未計股息Re-invest效應。

不過黑仔嘅係今時今日嘅滙豐股價喺28元附近掙扎，就算當年成本價45蚊買入都爆蝕，而且內外交困下，繼續插落去機會亦相當之高。

另一樣係，ShareMatch條款都辣，滙豐幫員工Match股份，就算賬面上見到，都唔能夠即時提取，而係要等3年後先Vest，期內要完成兩個條件：1.到期日前繼續持有本身供咗嘅滙豐股票；2.中途唔好畀人炒，要繼續維持受聘狀態。

有近一、兩年參加咗ShareMatch嘅員工，一直75折買滙豐，原本覺得係人生贏家，冷眼旁觀正價買入嘅散戶。不過依家發覺自己原來畀公司水咗，甚至為咗要拎折頭滙豐股票，扭盡六壬保住份工3年，喺老闆王冬勝彎腰寫支持國安法的今天，仲要唔知滙豐股價未來會否反彈到合理水平，頓然懷疑人生。

亦有IT員工入職冇耐，剛參加咗ShareMatch就聞到魷魚味，但仍然堅持要參加，同程總裁講：「28蚊75折買滙豐，成本價21蚊，你教我點輸？」但，油價都可以負數的今天，跌到5蚊好出奇嗎？

不過，滙豐不願讓你一個人，一個人在股海浮沉。原來2014年至今參加咗ShareMatch 75折陷阱嘅員工有2.4萬人，佔集團一成。滙豐唔只係一間銀行，更加係一隻輸嘅股票。一個由你同我，仲有無數咁多員工一齊倒錢落海嘅股票。

程總裁 www.facebook.com/IFC89

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！