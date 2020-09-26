周末二手｜太古城3房減價160萬 最新1,240萬沽呎價1.8萬

本周末新盤搶盡風頭，二手成交較疏落。中原地產趙鴻運表示，港島指標屋苑鰂魚涌最新錄得本周末開首成交，單位是華山閣中層B室，建築面積779方呎，實用面積685方呎，3房套房間隔，向北，睡房望園景，連雅致裝修，剛以1,240萬元賣出，呎價18,102元。

據悉，單位原業主在今年6月底以1,400萬元放盤，於上月中減至1,320萬，最終以1,240萬元把單位沽出，累減160萬元或11%，屬市價成交。原業主2006年3月以398萬買入，一直作自住用途，是次沽貨獲利842萬元，升值逾2倍。

趙鴻運補充，太古城本月暫錄34宗成交，平均呎價18,968元。

馬鞍山銀湖．天峰高層2房842萬沽 呎價1.52萬元

中原地產胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰最新錄1座高層E室易手，單位實用面積554方呎，2房間隔，議價後以842萬元售，實用平均呎價15,199元。屋苑同類1座高層E室，今日4月時曾以835萬元沽出，呎價15,099元，是次屬市價成交。

原業主2010年以382萬元購入單位，持貨10年，是次沽出單位賬面獲利460萬元離場，單位升值約1.2倍。

首置客630萬港灣豪庭2房

近日大角嘴一帶多個新盤推出，帶動區內二手交投。港置曾家輝表示，大角嘴港灣豪庭本月暫錄9宗二手成交，最新為10座中層H室，向西北望市景，2房間隔，實用面積347方呎，建築面積499方呎，單位以650萬元放盤兩星期後獲外區客接洽，減價20萬元，以630萬元，呎價18,156元。據了解，買家為首置客。

屋苑4月時錄得同座中層H室成交，單位面積間隔一樣，當時同樣以630萬元成交，屋苑同類樓價回到半年前水平。資料顯示，原業主2010年12月以274萬元購入，賬面賺356萬元，物業升值約1.3倍。

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