全球樓行｜年輕夫婦為愛女移英 甘願做收銀 「感謝英國幫年輕人」

「為個女其實我冇唔捨得，但係會慨嘆點解香港變成咁樣...」憶及在機場離港前的畫面，身在英國的YM（化名）在記者面前眼泛淚光。

港人YM自去年發生反送中運動，驚覺香港政治環境劇變，為怕7歲女兒日後被逼接受中共洗腦教育，因此與丈夫考慮移民塞浦路斯避難。可是一場世紀疫情推遲了她的計劃，而《港區國安法》更忽然殺到，幸好英國7月推出BNO「5+1」救港方案，她不加思索就立即行動，逃往英國。

英國政府因應惡法在香港粗暴實施，讓擁有BNO資格的港人可在明年1月申請到英國居留，而且即時讓港人以Leave Outside The Rules（下稱LOTR）的過渡形式提早入境。上周二（22日）當局更新港人BNO簽證詳情，當中提及到合乎BNO資格港人可攜其子女、子女的配偶和其子女一同以LOTR入境，意味著有BNO就可三代同堂入境。

申請LOTR入境 歷時2小時

37歲的YM，是其中一位成功以LOTR前往英國的港人。他們一家三口在8月5日離港，於8月6日早上抵達希斯路機場。當時YM和丈夫手持特區護照和BNO，女兒則只有特區護照，事前她們準備好出生證明書、結婚證書、半年的銀行賬單、當地地址證明、工作證明、僱主證明書、肺結核測試報告，同時亦已購買了旅遊保險。

或者YM屬於早期申請LOTR的一群，所以當時入境過程需時較久，全程耗時2小時。當日她們一家過關時，向關員提出申請LOTR，關員詢問他們是否來自同一個家庭，之後收起他們的護照和替他們填寫表格，指示他們到一旁等候。

期間，有一位女關員詢問一連串的問題，如「你們三人有甚麽關係？」、「帶了多少錢？」、「金額是否足夠在英國生活？」、「在香港從事過甚麽職業？」、「在英國有沒有親戚或朋友？」等。

最後，關員安排他們到一間房間打手指模和拍證件照，當時YM見到有大約十幾個港人在房間內一同輪候，彼此都是申請LOTR入境，然後關員逐一在大家的護照上蓋印，批准入境，但印章註明不獲英國福利（Public Funds）。

為女辭工赴英 做收銀也無悔

YM一家暫時在利物浦住Airbnb，她認為當地居住環境生活壓力較小，物價較低，但當記者問及會否懷念香港時，她不禁哽咽落淚，慨嘆香港竟然變成如此極權社會。

「我哋之前住西環，曾經有段時間呢區都幾緊張，落街見到好多着晒武裝嘅警察，阿女見到都會驚，睇新聞佢會問『點解警察要打啲哥哥姐姐？』」雖然女兒只有7歲，但YM去年都有一家穿上黑衣參與遊行，「再唔出去政府只會不停欺壓我哋，將來就咩自由都無，我個女有時都會睇YouTube，我同佢講唔行出來，將來可能YouTube都無得睇。」

200萬港人的吶喊聲，林鄭沒有聽到，最後更送香港人一條《港區國安法》。YM對香港如此劇變感到非常無奈，為了女兒未來的成長環境，她和丈夫決定放棄香港的穩定工作，提早移民，「最緊要搞掂落腳點，再安排好個女入學，我哋兩個做乜都可以，可能超市收銀，或者餐廳侍應，甚至送貨都唔介意。」

雖然匆匆離港有如走難，但YM覺得要狠心做決定才能迎向未來，直言移民這回事不應用金錢衡量，始終自由和人權都很重要。

對於英國推出「5+1」，她非常感動，感覺英國都歡迎香港人到當地，或者出於歷史責任出手拯救港人，雖然未必幫到所有人，但覺得英國已經非常有心，還顧及到之前沒有申請過BNO的年輕人。

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