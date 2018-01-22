型男字典｜ 瘋狂富豪婚禮真人版LVMH集團繼承人禮服揭秘（觀奇氏）

縱然疫情影響了很多人的生活，但life must goes on，觀奇氏身方不少90後朋友都決定簡單地於酒店房舉辦，由於沒有了鋪張的婚禮，雙方的禮服婚紗budget上相對可以鬆動一點。其實在香港購買男士禮服很易出錯，最大原因是市面上有很多男士禮服店經常畫蛇添足，lapel又繡花又鑲珠片，總之造型古靈精怪有如登台一樣。其實時裝很多時都是demand & supply的簡單經濟學，禮服在香港從來都是冷門，很多男士都是一世人只穿一次，所以對用料及cutting不太懂得講究，禮服店為了「縮皮」唯一方法是以「偏門」的誇張款式取勝，否則只有那來來去去幾套的傳統禮服確實難以招徠。

最近時裝界的一件喜事（是時裝不是男裝）是LVMH集團繼承人Antoine Arnault與俄羅斯超模Natalia Vodianova正式舉行婚禮。身為男裝品牌Berluti執行長及Loro Piana主席的Antoine Arnault，又坐擁整個LVMH的時尚王國，婚禮基本上要着得幾巴閉有幾巴閉，但他當日只「簡單地」挑選了一套Berluti的藍色notch lapel單襟西裝﹗要分辨一個男人是否真正crazy rich，就如電影《Crazy Rich Asians》內的一句對白：「we are comfortable」來形容自己的家底，comfortable可以是有錢得很離譜，所以當日Antoine Arnault就正正式式示範了一次如何comfortable地穿着禮服（當然，他那套絕對稱不上是禮服）。穿西裝又好穿禮服又好，真正學成的境界是不費力、輕描淡寫。

老實說甚麼是Black Tie甚麼是White Tie又有幾多人懂得分，當然我並不是叫大家因此而黑白不分，但老實說這個世界着重形式的人居多，我情願當個只穿西裝恤衫的新郎也不願做一個穿上燕尾服自以為高人一等的鄉下土豪。

觀奇氏

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