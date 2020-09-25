英國放盤｜曼城Deansgate Square兩房地標式公寓 叫價366萬

英國樓近日廣受港人熱捧，不少人看中當地二線城市的升值潛力，紛紛入手曼徹斯特和伯明翰的物業。有港人業主今個月放盤，為曼城大型樓盤Deansgate Square的兩房公寓，座落曼城市中心商業區，屬地標式建築。業主暫叫價37萬鎊（約366萬港元），市值租金為月租1,500鎊（約1.5萬港元），扣除大廈管理費，地租及租務管理費，淨回報率為4.2%。

該物業屬於中高層， 景觀開揚，單位面積約790平方呎，有兩房兩廁所。公寓配套齊全，有泳池、桑拿房、健身室以及空中花園，且交通方便，住戶只需步行3分鐘便抵達輕鐵站，步行5分鐘能到達Deansgate 商業區。

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