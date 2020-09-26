投資導航｜半導體行業變天 趁調整晶片股尋寶

中美冷戰揭示晶片在新經濟發展的重要性，剛好全球晶片市場變天，綜合型英特爾技術被超前，AMD在x86中央處理器上取得7年來最大市佔，台積電代工技術領先，Nvidia收購ARM亦進軍手機處理器市場，晶片業勢進一步去大台化，行業洗牌現新機會，惟今年底新的GPU及CPU推出、以iPhone 12為指標的5G手機、新遊戲主機推出、5G及自動汽車等，加上被禁晶片的華為，晶片的需求有增無減，藉9月大市調整，在晶片股中尋寶。

年初至今，全球其中一個當炒板塊為晶片股，Nvidia（NVDA）及AMD（AMD）升逾倍及逾六成，跑贏大市，相對今年標普升0.19%及納指升18.85%。就算是港股市場，一樣有中芯（981）升超過六成，同期恒指跌逾一成七。相對而言，一直為龍頭的英特爾Intel（INTC）跌幅一逾一成八，跑輸恒指，因Intel7月公佈次季業績時，指其7納米晶片要延期至2022年底或2023年初，公佈後翌日股價裂口大跌16.2%。而競爭對手AMD在個人電腦及手提電腦的市佔分別上升至接近兩成，對傳統龍頭構成壓力。

晶片產業鏈粗略分上中下遊（見表），上遊為架構專利及設計，包括英國ARM、Nvidia（NVDA）、AMD、高通（QCOM）等，皆為無廠晶片商，中遊則是負責代工製造晶片廠，例如台積電只接訂單製晶片；下遊則是測試、基板等組裝。最傳統的英特爾大包圍綜合型。而晶片本身亦有不同用途，近期常講的手機晶片，多出自高通，其他晶片亦有電腦、伺服器、機樓、自動駕駛及IoT等配件。

移動裝置仍是增長來源，市場一般將先進性跟納米掛勾，納米越細、效能越強、耗能越少。香港資訊科技商會榮譽會長方保橋指，三星及聯發科的技術都未及台積電，相同5納米，台積電的功能都是最高。至於產品計，高通Snapdragon最新為7納米；蘋果（AAPL）A14及華為麒麟的晶片則達5納米，同由台積電代工。至於中芯（981），他指，現時14納米，追至7納米保守估計要2-3年，「會否突飛猛進？你諗吓Intel做咗咁多年，點解都做唔到呢？」

資深科技管理投資者劉民輝認為，晶片的生態系統「冇乜點變」，是投資者對晶片股有偏見，現時當其Google（GOOGL）及Tesla（TSLA）等科技股炒，其實有分別，因為做代工毛利低，生產量大，投資要好多錢，近一年財經界談及晶片的納米、英特爾落後，他認為，因為需求在移動裝置上，惟英特爾不擅長做手機處理器，電腦晶片亦不需特別細以追求低耗能，又舉例指，美國批準AMD賣晶片予華為關係不大，因為那些晶片用在伺服器上。

以升幅及市盈率計，上遊設計商的爆發力最強，其中顯示卡設計商Nvidia（NVDA）最新發佈的顯示卡系列GeForce RTX 30，價錢接近上一代但表現倍增，加上接近從日本軟銀收購ARM架構，市值達3122億美元，大幅跑贏英特爾的2124億美元。劉民輝補充，Nvidia用硬件推動AI晶片，若併購ARM該環節會被壟斷，估計併購不能通過反壟斷審批。

相對而言，綜合晶片企業今年未有受惠以炒風，而下游則多是台、日的企業。估值相對偏低，要數德州儀器（TXN），25倍PE變得很「合理」，手機晶片亦僅次於高通，惟綜合型未必是市場杯茶，走勢較溫和。

劉民輝認為，贏家始終來自需求，最保守便是買代工廠台積電，其賺最多錢在組裝晶片，因為任何類別晶片都生產，不論AMD、高通還是其他設計商都會找台積電做代工，雖然代工錢賺有限，但相對現時技術已頗為壟斷。但他強調，「市場未有解答甚麼裝置需要用如此低納米的晶片？消費者會否高價追捧最高科技的晶片？」，只是現時當炒，於是便當故仔講。

記者：投資組

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