恒大疑爆煲｜恒大汽車擬科創板上市 集資389億元

恒大集團（3333）疑似爆煲，負債高達8,355億元人民幣，恒大系近日出現「股債雙殺」，單計三間本港上市公司，昨日市值已蒸發450億元。雖然恒大已澄清爆煲謠言，但昨晚恒大汽車（708）在港交所發通告指，已審議通過往上海科創板掛牌，將以配發及發行不超過15.56億股人民幣股份，並以每股發行價不低於25元，集資約389億元。

恒大汽車指，董事會已在周五（25日）審議通過根據特別授權發行人民幣股份決議案，擬申請首次公開發行人民幣股份並在上海證券交易所科創板上市，佔擴大後已發行股本15%。

據悉，建議發行人民幣股份的募集資金擬用於新能源汽車研發、生產及營銷網絡建設項目和補充營運資金。恒大汽車周五收報16.82元，跌12.76%。

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