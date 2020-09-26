新盤混戰｜康城Sea to Sky賣樓逼爆200米人龍 全日6個新盤開售搶客

今日6個新樓盤推盤搶客，提供逾700伙單位，是自5月以來新盤市場最旺周末。其中，長實（1113）旗下將軍澳日出康城Sea to Sky，今日開售285伙餘貨，單位折實平均呎價17,459元，2房入場費686.8萬元，據悉早前截收逾1,000票，超額認購2.5倍。

Sea to Sky今日在紅磡置富都會售樓處開售，採用即場抽籤方式，早上10時，大批準買家及代理到場，逼爆紅磡火車站出入口位置，人龍長達200米，隊尾排到巴士站位置，由隊頭行至隊尾要用約2分鐘，發展商表示，出席抽籤準買家超過600名。

長實執行董事趙國雄亦在場，他表示，是次是Sea to Sky疫情後正式推盤，認為售樓氣氛不錯，顯示市民對樓市仍充滿信心。對於後市，他預期到年尾新盤成交會大幅上升，全年計銷情或超去年。集團今年新盤部署方面，他表示，九肚山項目名日·九肚山，涉及266伙，正待批預樓花同意書，可望今年內推出市場。

Sea to Sky開售285伙，包括46伙4房、189伙3房及50伙2房單位。折實售價為686.8萬元至2,037萬元，折實呎價14,489元20,094元，實用面積474方呎至1,075方呎。入場單位為3座5樓G，實用面積474方呎，折實售價686.8萬元，呎價14,489元。285伙單位定價總值約48億元。

另外，同日開售還有尚有德祥地產及市建局旗下深水埗全新盤海珀，以及新地（0016）天水圍濕地公園盤Wetlands Seasons Park期，分別都於早上9時30分開售50伙及226伙。兩個新盤都分開數輪賣樓，首輪登記都出現人龍。

其中Wetland Seasons Park 3期日內盡推192伙，其中165伙為公開發售單位，27伙為公開招標單位。早上9時30分已經排滿人龍，買家仍然以區內客為主。

任職教師的韓小姐與母親一同到場，以約730萬元買入三房套單位。韓小姐指雖然近期多個新盤開售，日內更有5個新盤推售，但由於父母都住於天水圍，加上自幼居於該區，熟悉附近交通環境，因此優先選擇同區的Wetland Seasons Park。對於近期中美局勢緊張，韓小姐認為買入單位自住，因此不擔心後市走勢。

原居將軍澳的愛妻號林先生，剛以600多萬元，買入Wetland Seasons Park 3期兩房特色戶作為愛巢。雖然近期多個新盤開售，但林先生指主要因為太太原住於天水圍，熟悉該區。至於近期政局不穩加上疫情因素，被問到會否擔心市況，林先生直言「我冇諗呢啲」，認為自住為主不太擔心。

而德祥地產深水埗海珀日內首輪開售50伙，單位折實平均呎價20,201元，貴同區新盤逾兩成，折實價536.7萬至972.5萬元。記者早上到後雖然場面一度爆滿，不過位於灣仔軒尼詩道250號的大堂比較狹小，然而約15分鐘後，買家已經幾乎全數乘坐電梯上樓。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，日內多個新盤開售相當熱鬧，涉及逾700伙單位為近年少有，不過多個新盤開售，都分別攤薄大家的客流。相信若然每個新盤有七八成成交，全日都會錄得逾400伙成交。不過自疫情開始，大手客就大幅減少，最多買入兩間，且以家庭客為主。

美聯住宅部行政總裁布少明指，週末多逾700伙新盤開售，相信在大市氣氛向好推動下，各盤銷售表現理想，普遍新盤出席率都有七至八成，其中尤以天水圍及將軍澳新盤出席率最高，都有八成。只要由於限聚措施放寬，便利市民外出睇樓問價，加上低息環境料持續，不少資金續流入物業市場，帶動樓市氣氛回穩向好。

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！