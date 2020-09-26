內循環｜淘寶村交易破萬億 帶動828萬就業人口

今年淘寶村峰會上發佈《2020中國淘寶村研究報告》顯示，年交易額已破一萬億元（人民幣，下同），目前為中國828萬人提供就業機會，帶動農村就業及經濟發展。報告指阿里過去數年的農村戰略已升級為內需戰略，淘寶村將成為經濟地理現象。

淘寶村指活躍網點數量達到當地家庭戶數10%以上，電子商務年交易額達到1,000萬元以上的村落。截至今年6月，中國共有5,425個淘寶村，分佈於28個省、自治區及直轄市，以東部沿海地區為主，向中西部及東北地區擴散，其中中西區及東北地區淘寶村數量按年上升一倍，淘寶鎮按年上升80%。

阿里巴巴（9988）主席兼首席執行官張勇在論壇上表示，最基層的村、鎮及企業為中國最活躍經濟細胞，淘寶村成為連接他們及創業者的載體。目前除了深圳之外的一線城市均已出現淘寶村，反映淘寶村正從鄉村經濟轉變至規模經濟。

報告提到，阿里早於2014年啟動「千縣萬村」計劃，發展農村戰略。早期主要發展農產品上行及網貨下鄉，以數字技術幫農民賺取金錢，至2017年已銷售的初級農產品超過5,400億元，當中仍未包括農民生產的其他手工藝品。今年，淘寶村於疫情期間率先復工復產，數量及交易額均錄得上升，穩定中國及鄉村經濟，顯示阿里的農村戰略已升級為內需戰略。

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