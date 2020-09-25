BrandStory｜父子檔身家單日漲390億 Carvana股價暴增960%

美國一對賣二手車的父子，單日身家暴漲50億美元（約390億港元），成為這周華爾街一時佳話。

歐美國家疫情最近雖然有反彈趨勢，但事實上，不論人們生活和企業營運，其實早已回復正常，或者可以說，他們已經適應疫情下的新世界。

這對父子Ernie Garcia II和Ernest Garcia III，他們的二手車網Carvana（NYSE: CVNA），疫情期間生意大減，但是封城措施陸續解除後，業務已迅速反彈。企業最新公佈的營運訊息指，預計第三季營收和銷售額將創歷史新高，受消息刺激，Carvana周二（22日）股價隨即急升30%，兩父子身家一度升至214億美元。

網購生意早已成為疫情下的最大贏家，Carvana是兒子Ernest Garcia III 7年前，在父親的二手車公司DriveTime支持下成立的子公司，專注網購開發。

二手車市場一向被認為是經濟學上的「檸檬市場」（The Market for Lemons），即次貨市場。由於二手車的買家和賣家資訊嚴重不對稱，買家難以判斷車的損耗程度，因此往往只願意以市場平均價交易，導致市場出現劣幣驅逐良幣的情況，淪為次貨市場。

買賣二手車本就不是甚麼高利潤生意，但是兒子Ernest Garcia III就透過網購，解決了檸檬市場根本的資訊不對稱問題。Carvana作為平台，負責了驗車部分，並提供一切買家需要知道的二手車損耗情況，而且明碼實價，不得講價，最重要買家享有7天退款保證，掃除了大部分交易不明朗因素。

Carvana網上買車的體驗亦噱頭多多，例如交易過程只需10分鐘，又有零接觸送車上門服務，90日後才償還第一期貸款等等，實體店更有全透明玻璃的立體二手車展廳，有夠花巧。

Carvana目前市值達355億美元，疫情前連續四個季度的銷售達11億美元，Ernest Garcia III預計第三季稅前收入可取得收支平衡，而高盛亦提升至「買入」級別，認為第三季銷售將錄得48%年增長，季度增長為25%。今年以來，Carvana由3月低位22.16美元，已急升960%至近期最高位的235美元。

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