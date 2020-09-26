摸魚手札｜林婦毒計亂天下 賠了港台又折己（渾水）

除咗羅冠聰之外，蔡英文總統也在自己的社交媒體感謝時代雜誌評選她為百大名人之列。可惜，蔡總統卻忘記感謝一海之隔的林鄭月娥。

沒有林鄭月娥，蔡總統亦都無辦法因勢當上台灣總統，這點相信是全世界公認的。沒有林鄭月娥，中台關係不會急速惡化，甚至演變成兩大強國相爭的格局。林鄭月娥對於中央的破壞是遠超任何人，董建華曾蔭權梁振英這麼多年的管治對香港的破壞也不及她一年。

上年林鄭振振有詞說要為死者討回公道，毋望初心，所以硬推送中惡法，死者母親找民建聯幫手吶喊助威，幫惡法開路。一年後，林鄭和民建聯的初心比狗叼走了，今天叫死者家人釋懷，民建聯不見人，神職人員館牧師現在卸膊說自己不是陳同佳的代言人，這更顯得上年所謂的討回公道只是虛偽的一場戲，消費死者製造政治籌碼。

台灣正在經歷轉型正義，香港的轉型正義遙遙無期，大概我有生之年都不會見到。警暴問題令哲學家Hannah Arendt的學說多了人關注，現在也多了人講平庸之惡。拿破崙戰爭後建立了維也納系統，第一次世界大戰後有巴黎和會，第二次世界大戰之後有紐倫堡大審判，清算納粹德軍的罪行。

平庸之惡除咗引伸善惡本體討論之外，係客觀意義上佢提供左一種基礎，即使你服從極權做壞事，本質上你都係一個壞人。紐倫堡大審判給人的印象是清算納粹德軍的高層，重新建立秩序，喺平庸之惡角度，倚賴極權的人都是惡人，哪怕你只是運送猶太人去集中營受死的司機。

只是現實上大家都不想直接清算所有人，總要給惡行和制裁定立邊界，所以紐倫堡審判是政治上犧牲了納粹高層，讓納粹高層承擔政治責任，然後保存其他人不被問責，這是轉型正義的起點。送一點人去死，讓他們承擔責任，然後保存大部份人，歷史的做法也是如此。

美國亦都清楚呢一種歷史做法，喺9月25號星期五補充左一份關於制裁嘅文件，入面講咗一個要點，只係針對着嗰11個人制裁，不會針對特區政府。其實這是博弈下退了一步，告訴北京操盤人知，只要犧牲這些少數惡人就好了，事情是不必按加速主義的趨勢走下去，短兵相接會有但大家不用去到終極攬炒

渾水

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