投資導航｜蘋果、Google、Tesla自主研發晶片 軟硬體或現垂直併購潮

蘋果新一代MacBook將不再用Intel，改為自家設計晶片；Google亦為其Pixel智能手機及Chromebook設計晶片，Tesla更棄Nvidia改用自主研發晶片運作其自動駕駛，晶片業去大台之中亦有整合。

科技專欄作家尹思哲指出，晶片本身是多國的結晶品，隨着國際局勢轉變，例如中國可能被限制晶片技術，所以才有龍芯等自主研發產品，美國將這些公司列入黑名單，變相用不到相關技術，為免日後全面被禁，不如提早自行研發，至於蘋果、Google等為何自主研發。他指，一來是商機，二來隨着國際局勢緊張，他們在一些國家的業務或者會受影響，如果自行設計可能減低營運上的風險，他又指，連香港應科院都有做晶片設計研究，投資做物聯網的晶片，但這些不是特別高科技、特別細及低耗電。

蘋果收購英特爾手機晶片業務，Google 亦收購HTC Pixel團隊，行業有合併的概念。美銀報告指，AMD有淨現金，毛利擴大，有機會收購AI、5G等晶片商。此外，晶片開發平台Xilinx（XLNX）亦多次傳出有機會被收購。

方保橋指，蘋果沒有廠房，純粹設計，硬件全部外判，三星則各半，自家製及OEM，華為較接近蘋果，Sony都是OEM模式，垂直併購較大機會是設計廠買設計廠，例如Nvidia買ARM，手機買代工的機會較低，而三星買廠亦可能買南韓國內的公司，他認為，較大機會是OPPO或小米（1810）見有制裁而併購晶片商，又指華為雖然先進，但有核心技術無法擺脫，例如現時5G機站及手機晶片都是用高通。

記者：投資組

investMAN

For People of Style & Substance

掌握理財智慧 感受生活品味

http://investMAN.hk

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！