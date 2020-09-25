英國放盤｜圖輯｜360萬買起金絲雀碼頭開放式單位

有港人業主今個月放盤，物業為大型公寓樓盤Arena Tower的開放式單位，座落E14金絲雀碼頭，屬地標式建築，樓齡僅三年。物業面積約350平方呎，位於中層，單位面向河景，現叫價36.5萬鎊（約360萬港元）。

該物業設施齊全，有暖水泳池、桑拿房、健身室及小型戲院。住客只需步行3分鐘就能抵達輕鐵站，10分鐘能抵達金絲雀碼頭地鐵站，前往倫敦市中心只需半小時車程，非常方便。物業現時月租為1,300鎊（約1.3萬港元），扣除大廈管理費、地租及租務管理費，淨回報率為3%。

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