嚴防走資｜中國再打擊外滙違規 年內三次通報跨境賭博案

中國外滙局公佈逾10宗非法買賣外滙從事跨境賭博案例，此次為今年以來第三次向外通報外滙違規案例，當局表示將加強調查個人及企業非法買賣外滙用於賭博、走私、貪腐等活動。

公安部門於年初專門召開會議，研究打擊跨境賭博工作，外滙局則配合公安機關、人民銀行推進跨境賭博資金渠道治理。外滙局發言人指，未來將繼續與公安及人行等部門協調配合，嚴重打擊通過地下錢莊轉移賭資等外滙違法違規行為；同時通過地下錢莊案件查找賭博、走私、貪腐等重大違法犯罪活動線索。

此次通報案例均為今年處罰的個人外滙違規案件，其中有涉案人非法買賣外滙折合58.6萬美元，用於境外賭博活動，最終罰款49.8萬元人民幣。當局指，違規者主要通過地下錢莊，採取境內外資金對敲方式，完成資金非法滙兌，運作手法隱蔽。當局判評，此不僅破壞公序良俗，還嚴重擾亂外滙市場秩序，將是重點打擊對象。

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